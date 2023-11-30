الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شوقى علام لـ"الشاهد": نتلقى شهريًا 5 آلاف شكوى متعلقة بالطلاق

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وضعنا في دار الإفتاء العديد من الإجراءات لتدقيق حالات الطلاق.

وأضاف مفتي الجمهورية، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكستر نيوز": "تشرفت بكلمة أمام الرئيس حول كيفية التعامل مع ملف تنمية الأسرة، وفي احتفالية أشار وزير العدل في لقاء مع الرئيس بجزئية تدريب المأذونين وقضايا الطلاق، ومن ضمن الإجراءات التي اتخذناها في دار الإفتاء في موضوع الطلاق أن يكون علي 3 مراحل أولهما أمين فتوي، ومرحلة لجنة لعليا للطلاق، وآخرها مرحلة المفتي".

وتابع: "كلها إجراءات تدقق وتطمئن أن الطلاق ليس واقعا ولها أسانيد شرعية يطول شرحها، وسلكنا مسلكا حميدا في حماية الأسرة بخصوص قضايا الطلاق، ومن المسائل التي عرضتها أمام الرئيس السيسي، أن هذه المنظومة التي عملناها نتج عنها جزئية دقيقة تستحق الدراسة في أن ما يعرض علينا كل شهر 5 آلاف شكوي متعلقة بالطلاق كل شهر، وأكثر من 300 ألف حالة في السنوات الـ5 الماضية لم يقع منها إلا حالتان أو ثلاثة فقط".

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا في الحادية عشرة مساء على فضائية "إكسترا نيوز".

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