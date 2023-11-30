الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شوقى علام يوضح لـ"الشاهد" مفهوم السياسة الشرعية

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مع الإعلامي محمد الباز

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه من المفترض أن يكون العالم مساندا للدولة إذا ما وجد ما يستدعي غير ذلك.

السياسة الشرعية

وأكد الدكتور شوقي علام، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الخلافات التي تقع بين العلماء والدولة عبر الأزمنة هي خلافات سياسية في المقام الأول وليس خلافات دينية، أي أنه لم يوجد وال من الولاة أو رئيس أو حاكم قال من قبل أغلقوا المساجد وأبيحوا القتل، لذا مساندة العماء للدولة أمر نصت عليه الشريعة.

وتابع:" قمنا بجمع ما كتب في السياسة الشرعية في الجزء الأول من القرن العشرين، ووجد أن الجزء الذي يتعلق بتدخل الدولة في تحقيق مصالحها ودفع المفاسد عنها يندرج تحت قائمة ما لا نص فيه، وذلك لأن هناك أحكاما تختلف باختلاف الزمان والمكان وتكون محل الاجتهاد وفق المصالح الدولية والعرفية في هذا التوقيت، ولكن الأحكام التي نص عليها القرآن لا يمكن أن يكون فيها تغيير".

الشاهد 

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميُا في الحادية عشرة مساء على فضائية "إكسترا نيوز".


 

 

شوقي علام مفتي الديار المصرية الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: مستمرون مع مصر وقطر فى جهود تمديد الهدنة بـ غزة

أحمد شيحة ينفى تصريحات بشأن استثمارات الخليج بمصر: «سوء فهم غير مقصود»

مراسل "إكسترا نيوز": تسليم جثامين 3 قتلى إسرائيليين لأول مرة اليوم

الزمالك يكشف حقيقة عرض الشباب السعودى لضم زيزو فى الميركاتو الشتوى

عاجل.. «الدستور» ترصد ضمانات إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية

تطورات حادث الجبيل الصناعية في السعودية.. التفاصيل الكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

محفوظ عبدالرحمن.. كاتب الدراما الوطنية والسيرة الذاتية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية «٢- ٢»

ماجد حبته

اليوم الحالى.. أم التالى؟

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم