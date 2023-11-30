مراسل القنوات الإخبارية بـ"المتحدة" من أثينا: الجالية المصرية أكدت مشاركتها في الانتخابات (فيديو)

قال عبدالستار بركات مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أثينا، إنّ السفارة المصرية وسط أثينا تقع في مكان استراتيجي، مشيرًا إلى أن العلم المصري الكبير يوجد على مبنى السفارة استعدادا للعُرس الديموقراطي وهو الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في انتظار أبناء الجالية المصرية المقيمين في اليونان من أجل الإدلاء بصوتهم.

وأضاف بركات، اليوم الخميس، في جولة المراسلين عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك استعدادات تامة داخل السفارة انتظارا للمصريين بدءً من غد الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، وبالمناسبة، التوقيت هنا هو نفس توقيت القاهرة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، وخلال الأيام الماضية أجرينا لقاءات مع المواطنين في اليونان والجميع أكد حضوره للإدلاء بصوته في الأيام الثلاثة الماضية".

وتابع مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أثينا: "خلال الأيام الماضية تم عقد اجتماعات للسفير المصري السفير عمر عامر وأعضاء البعثة الدبلوماسية مع أبناء الجالية المصرية سواء داخل أو خارج السفارة للاطلاع على الاستعداد العملية الانتخابية وإعطاء الإجابات على جميع الأسئلة".



