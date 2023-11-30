الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قومى المرأة ببنى سويف يستهدف 11 ألفًا و919 بحملة "بلدى أمانة"

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب

أعلنت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، اليوم الخميس، تنفذ المجلس فعاليات ثالث أيام الحملة الأولى من ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان بلدي أمانة والتى استهدفت 11 ألفا و919 من السيدات والرجال والأطفال، بقرى وأحياء مراكز المحافظة علي التوازي بمراكز سمسطا وببا وناصر بعدد 2500 زيارة.

وقالت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف، إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية.

جاء ذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة "دوى" لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

يذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

بني سويف القومي للمرأة نرمين محمود حياة كريمه الشباب

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