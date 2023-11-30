تقارير: صن داونز يرفض التخلي عن نجمه لصالح الأهلي

كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية، أن إدارة ماميلودي صن داونز رفضت التفريط في جهود خوليسو موداو الظهير الأيمن للفريق أو أي لاعب من نجوم الفريق الجنوب أفريقي خلال الوقت الحالي.

ولعب “موداو” دورًا بارزًا في تتويج الفريق الجنوب أفريقي بالنسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي بعد الإطاحة بـ الأهلي من نصف النهائي والوداد من نهائي المسابقة الأفريقية المستحدثة.

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صحيفة جنوب أفريقية: صن داونز يرفض رحيل موداو

وذكرت صحيفة «iDiski Times» الجنوب أفريقية، فإن النادي الأهلي قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع موداو الظهير الأيمن لفريق صن داونز إلا أن إدارة النادي الجنوب أفريقي شددت على رفضها التخلي عن أي لاعب في الفريق، خاصةً أن "موداو" أحد أهم أعمدة الفريق وتألق بشكل واضح في بطولة الدوري الأفريقي التي فاز بها الفريق.

وأكدت الصحيفة أن رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز متمسك بنجومه رافضًا بيع أي منهم وتحديدًا للأندية المنافسة في القارة الأفريقية.

10 لاعبين خارج حسابات كولر أمام يانج أفريكانز التنزاني

استبعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، 10 لاعبين من قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا وهم كل من مصطفى مخلوف، أكرم توفيق ومحمود متولي ومعتز محمد وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو ورضا سليم وأحمد عبدالقادر وأنتوني موديست ومحمد زعلوك.

وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، حرص على منح لاعبي الفريق جرعة تطعيمات ضد الملاريا، قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقام طبيب الفريق بمنح اللاعبين جرعة التطعيمات في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة، وفي ضوء الاستعداد للمباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل.

وخاض الأهلي مرانه الأخير صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مباراة سموحة الأخيرة في بطولة الدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.