التشكيل الرسمي لمباراة طلائع الجيش والجونة بدوري نايل

أعلن عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الجونة، بمسابقة دوري نايل.

موعد مباراة طلائع الجيش والجونة بدوري نايل

ويستضيف طلائع الجيش نظيره الجونة، بعد قليل، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، في إطار مباريات الجولة السابعة بدوري نايل.

تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الجونة

حراسة المرمى: محمد شعبان محمود.

خط الدفاع: حسن مجدي - خالد سطوحي - محمد فتح الله - أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - إسلام محارب.

خط الهجوم: يسري وحيد - جودوين تشيكا -كريم طارق.

أما تشكيل الجونة، بقيادة مديره الفني علاء عبدالعال، كان التالي..

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: محمد الدغيمي – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أليو جاتا.

خط الوسط: عبد الله عبادي – أشرف مجدي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أيمن موكا – أرنو – جابرييل شيكودي.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش والجونة بدوري نايل

تنقل مباراة طلائع الجيش والجونة، في الجولة السابعة بدوري نايل، عبر أحد قناتي أون تايم سبورت المختلفة.

طاقم حكام مباراة طلائع الجيش والجونة بدوري نايل

يقود مباراة طلائع الجيش والجونة، تحكيميا طاقم مكون من محمد عباس قابيل حكما للساحة، ويعاونه أحمد عبد الغني حكم مساعد أول، ومصطفى حسين حكم مساعد ثان، ومعهم محمود وفا حكما رابعا، ومحمد معروف حكم فيديو وصبحي العمراوي مساعد حكم فيديو.