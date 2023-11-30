الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الكونتينر"يستعرض مراحل تصنيع القطارات من داخل مصنع سيماف

الكونتينر
الكونتينر

استعرض برنامج "الكونتينر"، مع الفنان أحمد داود، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الخميس، رحلة كفاح شركة سيماف لصناعة عربات القطارات والمترو.

وقال مهندس أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة مصنع مهمات السكك الحديدية سيماف الهيئة العربية للتصنيع:" بنصنع قطارات السكك الحديد وقطارات المترو في منطقة عين حلوان، وتم إنشاء المصنع منذ 1955، وما زال مستمرًا حتي الآن يؤدي المطلوب منه".

وعن خطوات الإنتاج، قال: "القطر بيتبني بشرائح من الألواح الحديد ويتم إدخالها علي مكن تقطيع، بالبلازما والليزر، والمقصات ثم يتم بعد تشكيله وتشغيله وتجميعه علي أجزاء مع بعضها البعض".

وأضاف:"لدينا القدرة علي الإيفاء بإحتياجاتنا سواء من عربيات نقل أو بضائع، وتم عمل خطة لتطوير الإنتاج من 300 إلى 1000، وحتي نحقق الهدف المنشود عملنا على التطوير في كل الاتجاهات، وبزيادة عدد المهندسين ورفع المستوي التدريبي للفنيين والمهندسين، لتحقيق المتطلبات والتصدير للسوق العالمي".

وأكمل:"عربات المترو علي الخط الثالث من إنتاج سيماف، تم تسليم النصف والباقي النصف الآخر إن شاء الله نسلمهم علي خير".

سيماف القطارات أحمد داود السكة الحديدية

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