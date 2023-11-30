من بينها المصري والزمالك.. رابطة الأندية تقرر تعديل مواعيد الجولة التاسعة بدوري نايل

قررت رابطة الأندية المحترفة، إجراء تعديلات على بعض مواعيد مباريات الجولة التاسعة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وتضمنت هذه التعديلات، إقامة مباراة الزمالك مع المصري، في تمام السابعة مساء الخميس الموافق 14 ديسمبر المقبل 2023، وذلك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة المعدلة، بدوري نايل..

الخميس 14 ديسمبر 2023

البنك الأهلي × الجونة - 4 عصرا.

مودرن فيوتشر × سيراميكا كليوباترا - 4 عصرا.

بيراميدز × بلدية المحلة - 7 مساء.

المصري × الزمالك - 7 مساء.

الجمعة 15 ديسمبر 2023

الداخلية × سموحة - 4 مساء.

طلائع الجيش × المقاولون العرب - 6 مساء.

فاركو × زد - 6 مساء.

-السبت 16 ديسمبر

إنبي × الإسماعيلي - 7 مساء.

وتقام خلال الفترة الحالية منافسات الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، حيث من المقرر أن تختتم منافسات الجولة ذاته غدا الجمعة بإقامة مباريات، إنبي والمصري البورسعيدي والداخلية وبلدية المحلة، والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على أن تنطلق الجولة الثامنة مساء الاثنين المقبل الموافق 4 ديسمبر وتستمر حتى الخميس 7 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تشهد مسابقة دوري نايل، فترة توقف عقب انتهاء منافسات الجولة الحادية عشر، لارتباط المنتخب الوطني الأول، بالاستعدادات لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2024"، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين 2024.

بسبب دوري الأبطال.. تأجيل مواجهة الأهلي وزد بدوري نايل

وفي السياق ذاته، قد قررت رابطة الأندية المحترفة، في وقت سابق، تأجيل مباراة زد والأهلي، والتي كان مقررا لها الأربعاء المقبل 6 ديسمبر 2023، في الجولة الثامنة بدوري نايل، وذلك لارتباط المارد الأحمر، بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأصبح الأهلي يمتلك حاليا مباراتين مؤجلتين أمام بلدية المحلة في الجولة الخامسة وزد في الجولة الثامنة، مع إمكانية تأجيلات آخرى، نظرا انشغال المارد الأحمر الفترة المقبلة، بمنافسات كأس العالم للأندية ومجموعات دوري الأبطال.