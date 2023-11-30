الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"كُونُوا قِدِّيسِينَ".. اختتام فعاليات السيمنار النصف سنوي لكهنة المنيا

إيبارشية المنيا
إيبارشية المنيا

اختتم مجمع كهنة إيبارشية المنيا، السيمنار النصف سنوي الخاص بهم، وحمل شعار "كُونُوا قِدِّيسِينَ"، وأُقيم في الفترة من السادس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري، في بيت "أولاد الملوك" للمؤتمرات بقرية البرجاية التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديسة الأم سارة للراهبات.

حاضر في السيمنار من أحبار الكنيسة بجانب نيافة الأنبا مكاريوس، أصحاب النيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد والأنبا سيرافيم أسقف أوهايو وميتشجن وإنديانا بالولايات الأمريكية والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، وعدد من الآباء الكهنة والباحثين المتخصصين.

وناقش السيمنار موضوعًا بعنوان "القداسة في حياة الأب الكاهن"، وتضمن محاضرات في الموضوعات التالية: 

- "الهجرة بين الحلم والواقع"، وألقاها نيافة الأنبا سيرابيون عبْر برنامج زووم على شبكة الإنترنت. 
- "المعجزة في المفهوم الأرثوذكسي"، وألقاها نيافة الأنبا بيمن. 
- "كيف نقرأ الأيقونة القبطية"، وألقاها نيافة الأنبا مارتيروس.
- "الفرق بين رجل الدين ورجل الله"، وألقاها نيافة الأنبا مكاريوس. 
- "الكاهن والقداسة"، وألقاها نيافة الأنبا سيرافيم عبْر برنامج زووم على شبكة الإنترنت. 
- "مفهوم القداسة كتابيًّا"، وألقاها نيافة الأنبا فيلوباتير. 
- "«قُدْسٌ لِلرَّبِّ». في المفهوم اليهودي"، "تحقيق كتاب سير البيعة المقدسة"، "تطور سنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية".

كما ناقش الآباء الكهنة على هامش السيمنار بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن السيمنار سيُعقد مرة أخرى في نهاية فترة الخماسين المقدسة.

 

ندوة للخريجين بإيبارشية المعادي

وكانت قد نظمت إيبارشية المعادي، يوم الجمعة الماضية، ندوة للخريجين من أبناء الإيبارشية، بكنيسة القديس مار مرقس الرسول بالمعادي، بعنوان "عايز اتجوز".

وأدارت الندوة الخادمة فينيس سنادة متخصصة في الأرشاد الزوجي والمشورة الأسرية والمحاضر بمعهد المشورة بالمعادي.

مجمع كهنة إيبارشية المنيا السيمنار النصف سنوي ك ون وا ق د يس ين الانبا مكاريوس اسقف الايبارشية

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