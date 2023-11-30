الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. افتتاح عرض "النقطة العميا" على مسرح الغد بالعجوزة

العرض المسرحي
العرض المسرحي

يفتتح البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "النقطة العميا"، في السابعة من مساء غد الجمعة، على مسرح الغد بالعجوزة. 

العرض المسرحي "النقطة العميا"

العرض من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، وهو ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "2023 عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومي. 

"النقطة العميا" إعداد وإخراج أحمد فؤاد، وهو مأخوذ عن رواية العطب  للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات، بطولة "نور محمود، أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين"، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء نور سمير، موسيقى محمود أبو زيد، مخرج منفذ داليا حافظ.

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نشاط البيت الفني للمسرح

وافتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، مؤخرَا عرضي "الشك" و"نصف وجه" ضمن  عروض المعهد في الطليعة، وذلك في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح وبين المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة .

واستضافت فرقة مسرح الطليعة  بقيادة المخرج عادل حسان، عرض "الشك" من تأليف جان باتريك شانيلي وإخراج شريهان الشاذلي بقاعة زكي طليمات في تمام الثامنة مساء، وعرض "نصف وجه" تأليف سوزان هيل وإخراج أيمن مرجان بقاعة صلاح عبد الصبور في تمام السابعة مساء.

وجاء ذلك ضمن  برنامج "المعهد في الطليعة" والذي يستضيف خمسة عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بإشراف عميد المعهد الدكتور أيمن الشيوي.

والعرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، والعروض المقدمة في المشروع سبق عرضها ضمن مشروعات طلاب الدراسات العليا قسم الإخراج، في إطار خطة لاستيعاب عروض الشباب الجدد ورعايتها.

البيت الفني للمسرح خالد جلال الإنتاج الثقافي النقطة العميا مسرح الغد

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