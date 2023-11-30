الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فتاة تركية: المصريون أكثر شعوب العالم دعمًا للقضية الفلسطينية (فيديو)

مواطنة تدعم القضية
مواطنة تدعم القضية الفلسطينية

قالت إحدى المواطنات من تركيا مقيمة في مصر، إن الجميع يعيش حالة من الحزن بسبب ما يحدث من دمار وجرائم ومجازر في غزة، وهو أمر غير مقبول والجميع يرفض العداون الصهيوني على أراضي فلسطين.

مواطنة تدعم القضية الفلسطينية 

وأكدت أن الشعب المصري أكثر الشعوب التي تدعم القضية الفلسطينية خاصة موقفهم مع المقاطعة قائلة "السيارات في الشوارع مطبوع عليها علم فلسطين ومحلات الاكل والشرب كله داعم للقضية وهو أمر لايمكن مشاهدته سوى في مصر ام الدنيا".

واختتمت بأنه في حال حدوث تهجير الفلسطينيين إلى أرض سوف سوف تنتهي بذلك القضية الفلسطينية وتختفي وتصبح الأرض ملك لقوات الإحتلال.

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قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن هناك مخاوف من ما بعد انتهاء الهدنة، واستئناف القتال بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، محذرة من ارتكاب إسرائيل أعمال عنف في جنوب قطاع غزة مماثلة لما ارتكبته في شمال القطاع.

اتفاق الهدنة 

وقالت الصحيفة إن اتفاق تمديد وقف إطلاق النار في غزة أعطى بعضًا من الراحة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم السماح بوصول المزيد من المساعدات إلى المدنيين، كما تم إطلاق سراح أكثر من 90 محتجزًا لدى “حماس” بعد شهرين تقريبًا، وفي المقابل تحركت إسرائيل لإطلاق سراح أكثر من 200 فلسطيني، تم اعتقال العديد منهم دون توجيه تهم إليهم.

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