الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس النادى المصرى بباريس: حان وقت رد الجميل.. ونحشد للمشاركة فى الانتخابات

الجالية المصرية
الجالية المصرية

تحدث مختار العشري، رئيس النادي المصري بباريس، عن التسهيلات المقدمة للجالية المصرية للتصويت في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال “العشري” في مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، إن الحشد الانتخابي بدأ يوم 17 نوفمبر الجاري، حيث تم توضيح النظام الانتخابي وتوقيت الانتخابات وكل شىء عن العملية الانتخابية.

وأضاف أنه تم حث جميع أبناء الجالية الموجودين في فرنسا على الحشد للانتخابات؛ لأن الصورة التي ستظهر ستعبر عن حالة الديمقراطية التي تعيشها مصر ودعم الرئيس الذي سيفوز في السباق الانتخابي.

وتابع: "نحن كمصريين في الخارج حصلنا على العديد من الحقوق من القيادة السياسية المصرية، ومصر أتاحت لنا حق التصويت في البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية".

واستكمل: "حان الوقت لرد هذا الجميل للدولة المصرية، ونحشد من أجل المشاركة في الانتخابات بشكل قوي يليق بحجم الدولة المصرية".

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