أطفال "قادرون بإختلاف" يُطلقون حملة مساعدات دعمًا لقطاع غزة (صور)

جمع أطفال ذوي القادرات الخاصة كميات من المساعدات الاغاثية والغذائية بأياديهم الخيرية، لإرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة تضامنًا معهم، تزامنًا مع الحصار الي يتعرض له قطاع غزة منذ ما يقرب الشهرين.

وشارك الأطفال بعروض تضامنية للقضية الفلسطينية تأبينا لشهداء قطاع غزة الذي تجاوز عددهم 15 ألف شهيد، وايضا في رسالة لرفض التهجير الى ارض سيناء المصرية.

وبدقيقة حداد على أرواح شهداء قطاع غزة وبارتداء الكوفية الفلسطينية، بدأ مؤتمر متحدي الاعاقة بالاسكندرية لدعم ومساندة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

وتواجد الأطفال من ذوي الإعاقة وبرفقة أولياء أمورهم في رسالة للمرشح عبد الفتاح السيسي "كمل مشوارك" لرد الجميل على ما تم من إنجازات وجهود لدعم ذوي القدرات الخاصة في ظل اهتمام كبير طال جميع شرائح المجتمع.

وتواجد الاطفال من ذوي الاعاقة وبرفقه اولياء امورهم في رسالة للمرشح عبد الفتاح السيسي "كمل مشوارك" لؤد الجميل على ماتم من انجازات ودعم لابناء الدولة المصرية من ذوي القدرات الخاصة في ظل الاهتمام بكافة شرائح المجتمع.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

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