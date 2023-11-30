الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ السويس: حملات مستمرة لمحاربة التلاعب بالأسعار ولجان للمتابعة

منافذ السويس
منافذ السويس

تواصل محافظة السويس تكثيف جهودها لضبط الأسواق ومحاربة الفساد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات مجلس الوزراء. 

وقال محافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر، إنه شكل لجنة لمتابعة الأسواق بشكل مستمر لمحاربة أي شكل من أشكال الفساد أو محاولة احتكار أي سلعة.

وأوضح صقر أن المنافذ المشاركة في مبادرة محاربة الغلاء وخفض الأسعار تشهد إقبالًا ملحوظًا على مدار ساعات اليوم.

 لجنة لمتابعة الأسعار بمعرض السلع المخفضة 

وأضاف المحافظ، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه خصص لجنة لمتابعة الأسعار بمعرض السلع المخفضة الذي تم افتتاحه بحضور وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار خلال زيارتهم السويس، الأحد الماضي.

وكلف صقر نائب محافظة السويس الدكتور عبدالله رمضان، والسكرتير العام للمحافظة خالد سعداوي، بمتابعة عمل اللجنة ورفع التقارير أولًا بأول.

وقال مدير مديرية التموين بالسويس محمد رشاد، إنه حريص على التواجد باستمرار في الأسواق وسط التجار والزبائن عن طريق شن حملات مفاجئة ومستمرة. 

وأوضح رشاد جهود الحكومة في محاربة الفساد ومواجهة الظواهر السلبية التي تضر المواطنين، خاصةً عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع بشكل عشوائي.

وأضاف أن الدولة تولى ضبط الأسعار اهتمامًا بالغًا، خاصة السلع الأساسية مثل السكر والزيت بالتعاون مع كبرى المصانع، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 

وقال مدير مديرية التموين إن مأموري الضبط القضائي يشنون حملات رقابية موسعة لمراقبة الأسعار لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومواجهة كل الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين، والتصدي بكل حزم وجدية لمحتكري السلع واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، ولمتابعة كل الحملات على مدار اليوم.

السويس لجان التلاعب بالأسعار الأسعار حملات

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