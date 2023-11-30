الاتحاد القطري يٌرر إيقاف حمدي فتحي لمدة مباراتين

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد القطري لكرة لقدم، اليوم الخميس، إيقاف حمدي فتحي، المحترف ضمن صفوف نادي الوكرة القطري.

لجنة الانضباط تُعلن إيقاف حمدي فتحي

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد القطري لكرة لقدم بيانًا رسميًا، أكدت خلاله إيقاف حمدي فتحي لمدة مباراتين، وتغريمه خمسة آلاف ريال؛ بسبب اللعب العنيف، وذلك خلال مشاركته في مباراة فريق الوكرة أمام النادي العربي.

وأضاف بيان لجنة الانضباط: "سيتم إيقاف حمدي فتحي لمدة مباراتين؛ بسبب اللعب العنيف تجاه المنافس في مباراة نادي الوكرة والنادي العربي، التي أقيمت يوم السبت الموافق 25 نوفمبر، وذلك استنادًا للمادة رقم ‎2/1/47)‏ من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2023-2024".

وكان حمدي فتحي قد تعرّض للطرد في الدقيقة 78 من زمن اللقاء، وذلك بعد تدخله القوي على النجم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب النادي العربي.

وشهدت هذه المباراة تعرض فريق الوكرة لهزيمة مفاجئة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري نجوم قطر خلال الموسم الجاري 2023 - 2024.

كما تقرر ايقاف راؤول ساندا، لاعب نادي قطر، مباراتين أيضًا وتغريمه 5 آلاف ريال؛ للسبب نفسه في مباراة بين قطر والشمال.

ويتواجد فريق الوكرة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد فريق العربي في المركز السابع برصيد 9 نقاط.