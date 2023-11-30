الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد القطري يٌرر إيقاف حمدي فتحي لمدة مباراتين

حمدي فتحي
حمدي فتحي

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد القطري لكرة لقدم، اليوم الخميس، إيقاف حمدي فتحي، المحترف ضمن صفوف نادي الوكرة القطري.

لجنة الانضباط تُعلن إيقاف حمدي فتحي

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد القطري لكرة لقدم بيانًا رسميًا، أكدت خلاله إيقاف حمدي فتحي لمدة مباراتين، وتغريمه خمسة آلاف ريال؛ بسبب اللعب العنيف، وذلك خلال مشاركته في مباراة فريق الوكرة أمام النادي العربي.

وأضاف بيان لجنة الانضباط: "سيتم إيقاف حمدي فتحي لمدة مباراتين؛ بسبب اللعب العنيف تجاه المنافس في مباراة نادي الوكرة والنادي العربي، التي أقيمت يوم السبت الموافق 25 نوفمبر، وذلك استنادًا للمادة رقم ‎2/1/47)‏ من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2023-2024".

وكان حمدي فتحي قد تعرّض للطرد في الدقيقة 78 من زمن اللقاء، وذلك بعد تدخله القوي على النجم الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب النادي العربي.

وشهدت هذه المباراة تعرض فريق الوكرة لهزيمة مفاجئة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري نجوم قطر خلال الموسم الجاري 2023 - 2024.

txt

محمد صلاح يتفوق على هالاند ويقتنص جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي في أكتوبر

txt

منتخب مصر يتقدم للمركز 33 عالميًا والخامس إفريقيًا في تصنيف "فيفا"

 

كما تقرر ايقاف راؤول ساندا، لاعب نادي قطر، مباراتين أيضًا وتغريمه 5 آلاف ريال؛ للسبب نفسه في مباراة بين قطر والشمال.

ويتواجد فريق الوكرة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد فريق العربي في المركز السابع برصيد 9 نقاط.

حمدى فتحى الدوري القطري لجنة الانضباط الوكرة الوكرة القطري

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

ملحمة الصحراء.. الرئيس السيسي يرسم مستقبلًا واعدًا لصناعة البترول في مصر

عاجل.. مصادر لـ"الدستور": البنك المركزى بصدد ضخ مليارى دولار فى الأسواق

"السياحة الثقافية": "رمسيس وذهب الفراعنة" سيجذب السائح الأسترالى إلى مصر

دوري الأبطال والسوبر ومونديال الأندية.. مواعيد مباريات الأهلي خلال ديسمبر

الاحتلال يغضب من كشف "جرائمه" ويستدعى سفير إسبانيا للمرة الثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم