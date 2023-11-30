المصابون في حريق مخبز عين شمس: السائق رد على اتهامه بالسرقة بـ"زجاجة بنزين"

تحقق النيابة العامة بعين شمس، مع شاب بتهمة إشعال النار في مخبز، ما أسفر عن وفاة عامل وإصابة آخرين، بسبب خلافات نشبت بينهم.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وكشفت المعاينة الأولية، عن أن الحريق نشب في مخبز بالطابق الأرضى بالعقار “غير مرخص”، ما نتج عنه وفاة عامل “يحمل جنسية إحدى الدول”، متأثرًا بإصابته بحروق، وإصابة مالك المخبز، وعامل بذات المخبز، يحملان جنسية إحدى الدول مصابان بحروق متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى احتراق بعض محتويات المخزن.

وانتقلت النيابة العامة، لسؤال المصابين، الذين أكدوا أن مشادة كلامية وقعت بينهم وبين سائق “يحمل ذات الجنسية”، بسبب اتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل المخبز أحضر على إثرها الأخير زجاجة بها مادة سريعة الاشتعال “بنزين” وألقاها داخل المخبز.