الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لديلر حشيش في مدينة نصر

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش فى مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة، بتهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، كما حاز المتهم سلاح نارى بدون ترخيص.

كشفت التحقيقات أن المتهم تخصص فى ترويج مخدر الحشيش بمنطقة مدينة نصر والتربح غير المشروع منها، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى، وسلاح نارى.

بمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته الآثمة، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته.

معاقبة مخدر الحشيش مدينة نصر محكمة جنايات القاهرة

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