الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تربح 10 آلاف جنيه من "تيك توك".. اعترافات إنجي حمادة بطلة فيديو المطبخ

إنجي حمادة بطلة فيديو
إنجي حمادة بطلة فيديو المطبخ

تواصل النيابة العامة التحقيق مع المتهمة المعروفة إنجي حمادة "بطلة فيديو المطبخ" مع التيك توكر كروان مشاكل، بعد القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية وصدور قرار بحبسها من النيابة العامة.

وقالت المتهمة  خلال التحقيقات إنها تربح من 6 إلى 10 آلاف جنيه من جولات تيك توك عن طريق "كبس المتابعين وهداياهم" وتحول الأموال إلى حسابها، وعن "فيديو المطبخ"، قالت المتهمة إن شريكها "أحمد. ع" وشهرته "كروان مشاكل" نشر الفيديو دون علمها.

القبض علي إنجي حمادة 

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فتاة لها معلومات جنائية والمطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا «تبديد – آداب عامة»، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي «بيجو لايف – تيك توك» والتي تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

ممتلكات إنجي حمادة

وفجرت التحقيقات، مفاجآت أخرى من بينها كشفت التحريات أن المتهمة كانت تمتلك فيلا بمنتجع النخيل فى الإسكندرية، وأسطول من السيارات الفارهة "15 سيارة"، استخدمتها فى نقل فتيات الليل، وأن ليس لها وسيلة تعايش مشروعة أو مصدر رزق ثابت سوى ما تتحصل عليه من أموال خلال عملها بتسهيل واستغلال السيدات، وتقديمهن للرجال راغبي المتعة الحرام خاصة الأثرياء من الدول العربية. 

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة تمارس أعمال القوادة منذ أكثر منذ عشرين عاما، وتم ضبطها فى 5 قضايا تسهيل دعارة فى محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعلية والجيزة وأنها انتقلت منذ عام 2006 للإقامة بالقاهرة الجديدة لممارسة نشاطها المشبوه، وأنها تمكنت خلال سنوات من تكوين ثروة طائلة، تمثلت فى شراء 5 شقق تمليك، وقطع أراضى سكنية وزراعية بطريق مصر الإسكندرية والإسماعلية الصحراوى، بلغت مساحتها عشرات الأفدنة.

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