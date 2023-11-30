في جلسة "أون لاين".. دفاع إنجي حمادة يطلب إخلاء سبيلها

بدأ قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، نظر أمر تجديد حبس التيك توكر إنجي حمادة بطلة فيديو المطبخ وآخرين "أونلاين".

وطالب المحامي وائل سعيد، دفاع إنجي حمادة بإخلاء سبيلها بأي ضمان مالي تراه المحكمة، مستندًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي "لأن المتهمة لها محل إقامة ثابت ومعلوم ولا يخشى من هروبها".

وقال إنه دفع ببطلان التحريات وانعدامها، وبطلان إذن النيابة لبطلان التحريات.

انتفاء صلة المتهمة بالأحراز

دفع الدفاع بانتفاء صلة المتهمة بالأحراز، قائلًا إن التحريات الصادرة من محرر المحضر "لم يثبُت بها المقاطع المسيئة أو عبارات السبّ والقذف والعبارات المنافية للآداب"، مضيفًا أن التحريات جاءت مُبهمة.

اعترافات إنجي حمادة

وكانت التيك توكر إنجي حمادة "بطلة فيديو المطبخ"، قد اعترفت أمام جهات التحقيق المختصة بتربحها من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إن زوجها "مروان مشاكل" استغل حرمة الحياة الخاصة فصورها ونشر "فيديو المطبخ" على حسابه الشخصي وبالتالي فهو يعاقب على جريمته.