الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لاسك لينز في الدوري الأوروبي.. محمد صلاح احتياطيًا

تشكيل ليفربول المتوقع
تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لاسك لينز في الدوري الأوروبي

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لاسك لينز في الدوري الأوروبي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لاسك لينز في الدوري الأوروبي.. محمد صلاح احتياطيًا

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره لاسك لينز النمساوي، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لاسك لينز 

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لاسك لينز في الدوري الأوروبي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

  • خط الدفاع: إبراهيما كوناتي - جو جوميز – كوانساه - تسيميكاس.
  • خط وسط الملعب: هارفي إليوت – إندو - ريان جرافينبيرخ.
  • في خط الهجوم: بن دوك – كودي جاكبو - لويس دياز.

ومن المحتمل أن يتواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء وعدم الدفع به أساسيًا منذ بداية اللقاء أمام لاسك لينز.

 

وتوّج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتوصيت الجماهير، خلال شهر أكتوبر المنصرم، والمُقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وتفوق محمد صلاح على منافسيه، وهم: النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، والإنجليزي كالوم ويلسون، مهاجم نيوكاسل يونايتد، والإنجليزي جيمس ماديسون لاعب وسط توتنهام، والإنجليزي ديكلن رايس، لاعب وسط أرسنال، بالإضافة للكاميروني بريان مبيومو، جناح برينتفورد.

 

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ترتيب ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، متفوقًا على تولوز الفرنسي صاحب الوصافة برصيد 7 نقاط، وسانت جيلواز البلجيكي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يقبع فريق لاسك لينز في المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط.

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