الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تمريض بني سويف" تُنظم ندوة توعوية حول مناهضة ختان الإناث

الندوة
الندوة

نظمت كلية التمريض بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة توعوية عن " مناهضة ختان الإناث"، وذلك بالتعاون مع وحدة المرأة الآمنة بمستشفيات جامعة بنى سويف وتحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى عميد كلية التمريض، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ 16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة.

وحاضر في الندوة الدكتور محمود حمدي مدرس طب النساء والتوليد بكلية الطب، والدكتورة أسماء زيدان مدرس الطب النفسي بكلية الطب.

وتناولت الندوة، الاثار النفسية والمضاعفات المصاحبة لختان الإناث، والجهود المبذولة من قِبل الدولة لمناهضة الختان، وكذلك الدور التوعوي الذي يقع علي عاتق المؤسسات التعليمية والجامعية لتوعية منسوبي تلك المؤسسات وذويهم بخطورة قضية الختان واضراره النفسية والصحية علي الإناث والذي يمتد تأثيره علي الأسرة والمجتمع ككل، حيث تأتي تلك الندوة ضمن حملة الــ 16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة"، والتي تقام تحت رعاية وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع محافظة بني سويف، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في محاورها الأربعة الرئيسية، والتي انطلقت يوم 25 نوفمبر الحالي وتختتم فعالياتها في 10 ديسمبر 2023.

بني سويف جامعة بتى سويف كلية التمريض منصور حسن ندوة

مواد متعلقة

مصرع عامل وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

وكيل صحة بني سويف يعقد اجتماعًا بلجنة النفايات الطبية الخطرة

مجلس جامعة بني سويف يؤكد المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية 

"بنى سويف بشبابها" تطلق حملة إلكترونية تحت شعار "أنا مشارك"

قومي المرأة ببني سويف ينفذ أولى أيام حملة "بلدى أمانة"

إحالة ربة منزل ببنى سويف للجنايات لقتلها طفلها خنقًا

محافظ بني سويف يبحث تذليل المعوقات الخاصة بمشروع النقل الجماعي للركاب 

جامعة بني سويف تكرم قسم المسرح والدراما لفوزهم بالمركز الثالث كأفضل عرض

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

شرطة الاحتلال: منفذا عملية القدس أسيران سابقان وهما شقيقان

تعرف على إيرادات «سنة أولى خطف» لبيومى فؤاد فى أول أيام عرضه

رحيل عملاق الدبلوماسية الأمريكية هنرى كيسنجر

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 30-11-2023 والقنوات الناقلة

"النصر للسيارات" تتفاوض مع مستثمرين محلين وأجانب لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم