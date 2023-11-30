"تمريض بني سويف" تُنظم ندوة توعوية حول مناهضة ختان الإناث

نظمت كلية التمريض بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة توعوية عن " مناهضة ختان الإناث"، وذلك بالتعاون مع وحدة المرأة الآمنة بمستشفيات جامعة بنى سويف وتحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى عميد كلية التمريض، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ 16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة.

وحاضر في الندوة الدكتور محمود حمدي مدرس طب النساء والتوليد بكلية الطب، والدكتورة أسماء زيدان مدرس الطب النفسي بكلية الطب.

وتناولت الندوة، الاثار النفسية والمضاعفات المصاحبة لختان الإناث، والجهود المبذولة من قِبل الدولة لمناهضة الختان، وكذلك الدور التوعوي الذي يقع علي عاتق المؤسسات التعليمية والجامعية لتوعية منسوبي تلك المؤسسات وذويهم بخطورة قضية الختان واضراره النفسية والصحية علي الإناث والذي يمتد تأثيره علي الأسرة والمجتمع ككل، حيث تأتي تلك الندوة ضمن حملة الــ 16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة"، والتي تقام تحت رعاية وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع محافظة بني سويف، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في محاورها الأربعة الرئيسية، والتي انطلقت يوم 25 نوفمبر الحالي وتختتم فعالياتها في 10 ديسمبر 2023.