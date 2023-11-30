الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي عامل مصرعه، وأصيب 7 أشخاص آخرين، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل بمدخل مدينة ناصر شمال بني سويف، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل بمدخل مدينة ناصر بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف فرع بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص ويدعي محمد علي محمود، 33 سنة، عامل، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون هم: سليمان عبيد حامد 25 سنة، عامل مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد شعبان سيد 23 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمني، وعبد السلام سيد حافظ 31 سنة،  مصابًا باشتباه كسر بالساق اليسري، وعمر سيد عبد السلام 31 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وشعبان رجب 25 سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة، وجوده سيد عبد الحميد 28 سنة،  مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد جمال محمد رفض النقل وتم أخذ إقرار عليه.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفي بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بني سويف ناصر إسعاف مستشفى بني سويف التخصصي شرطة النجدة

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