وكيل صحة بنى سويف يعقد اجتماعًا بلجنة النفايات الطبية الخطرة

عقد د.محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم، اجتماعًا بلجنة النفايات الطبية الخطرة بحضور د.أحمد بغدادى وكيل المديرية، والدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي والدكتورة هبه صبرى مدير النفايات الطبية الخطرة وأعضاء اللجنة من مديرى الإدارات الطب العلاجي والمستشفيات والتمريض والمالية والشئون القانونية والعلاج الحر ومركز المعلومات.

وخلال الاجتماع تم تكليف العلاج الحر بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت الصحية المنتهي تعاقدها والمنشآت الصحية الممتنعة عن سداد مقابل نقل وحرق النفايات، واتخاذ كافة تدابير السلامة والصحة المهنية بمجمع محارق سنور حفاظا على الصحة العامة، والتنسيق مع مدير مركز معلومات المديرية لتوفير فني تسجيل طبي وإحصاء للعمل بإدارة النفايات، وقرب الإنتهاء من توصل الغاز لمجمع محارق سنور.