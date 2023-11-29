الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة بنى سويف يعقد اجتماعًا بلجنة النفايات الطبية الخطرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد د.محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم، اجتماعًا بلجنة النفايات الطبية الخطرة بحضور د.أحمد بغدادى وكيل المديرية، والدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي والدكتورة هبه صبرى مدير النفايات الطبية الخطرة وأعضاء اللجنة من مديرى الإدارات الطب العلاجي والمستشفيات والتمريض والمالية والشئون القانونية والعلاج الحر ومركز المعلومات.

وخلال الاجتماع تم تكليف العلاج الحر بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت الصحية المنتهي تعاقدها والمنشآت الصحية الممتنعة عن سداد مقابل نقل وحرق النفايات، واتخاذ كافة تدابير السلامة والصحة المهنية بمجمع محارق سنور حفاظا على الصحة العامة، والتنسيق مع مدير مركز معلومات المديرية لتوفير فني تسجيل طبي وإحصاء للعمل بإدارة النفايات، وقرب الإنتهاء من توصل الغاز لمجمع محارق سنور.

بني سويف وكيل وزارة الصحة النفايات الخطرة مدير العلاجي الصحة

مواد متعلقة

"بنى سويف بشبابها" تطلق حملة إلكترونية تحت شعار "أنا مشارك"

قومي المرأة ببني سويف ينفذ أولى أيام حملة "بلدى أمانة"

إحالة ربة منزل ببنى سويف للجنايات لقتلها طفلها خنقًا

محافظ بني سويف يبحث تذليل المعوقات الخاصة بمشروع النقل الجماعي للركاب 

جامعة بني سويف تكرم قسم المسرح والدراما لفوزهم بالمركز الثالث كأفضل عرض

محافظ بني سويف يستجيب لطلب مواطن بمدينة إهناسيا لتسهيل إجراءات ترخيص بناء

معاقبة مدرس استخدامه العقاب البدني مع الطلاب في بني سويف

فحص وتوفير العلاج لأكثر من 1300 مواطن في قافلة مجانية ببني سويف

الأكثر قراءة

عاجل| يوم التضامن مع فلسطين.. شهادات الطلاب الفلسطينيين بمصر عن الحرب والحياة (ملف)

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

كاتب تونسى لـ"الدستور": التضامن مع فلسطين واجب عربى.. ولا بديل عن حل الدولتين

عاجل.. الصحة العالمية: نواجه خطرًا كبيرًا للإصابة بأمراض وبائية فى غزة

ضغوط دولية وجهود إغاثية.. كيف نجحت مصر فى إنقاذ الأوضاع بغزة؟

حكم نهائي لصالح "سنتامين" فى قضية ترخيص منجم السكرى للذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الهدنة-الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس