الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بنى سويف بشبابها" تطلق حملة إلكترونية تحت شعار "أنا مشارك"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إطلاق الحملة الإلكترونية "أنا مشارك" التي ينفذها شباب تأهيل وتمكين والمجلس الاستشاري المتطوعين ضمن مبادرة بني سويف بشبابها، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وبلال حبش نائب المحافظ، د.محمد جبر معاون المحافظ، وشباب مبادرة بني سويف بشبابها بشقيها المجلس الاستشاري، وتأهيل وتمكين.

وأثني محافظ بني سويف، على مبادرة الشباب التي تهدف إلى نشر الوعي بين الشباب "من خلال الشباب أنفسهم" بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024، المزمع إجراؤها ديسمبر المقبل، حيث تبدأ أعمال الاقتراع "في الداخل" بداية من 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام، وتسبقها أعمال التصويت للمصريين بالخارج في الأول من الشهر المقبل.

وثمن المحافظ دور الشباب في تعزيز المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري والواجب الوطني، قائلًا أن هذا هو المنتظر من شباب المحافظة أن يحمل على كاهله الدور الإيجابي من أجل بناء وطنهم واستمرار التنمية، مؤكدًا أنه لا أحد يختلف على أهمية المشاركة الانتخابية، وأن هذه الانتخابات هي الأهم، حيث بناء عليها يتم انتخاب واختيار رأس السلطة في الدولة، لذا من الأحرى بالشباب أن يشاركوا في هذا الحق الدستوري والواجب الوطني، وتكون كتلة مؤثرة وفعالة في هذا الشأن.

وأعرب شباب المبادرة عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الشابة بالمحافظة، وعلى رأسهم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفاعلة في كافة المجالات والأنشطة والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، والمشاركة في رسم خارطة طريق لدفع عجلة التنمية داخل المحافظة من خلال مبادرة بني سويف بشبابها التي اطلقتها المحافظة.

وقام الشباب بتصميم حملة إلكترونية تحت شعار "أنا مشارك" عبر نشر فيديوهات ورسائل توعوية على وسائل التواصل للدعوة للمشاركة في الاقتراع السري عبر الصناديق،  في الانتخابات الرئاسية، والتي يصاحبها تنفيذ عدد من الأنشطة على الممشى السياحي لكورنيش النيل وفي شوارع المحافظة لحث وتحفيز المواطنين على المشاركة، وممارسهم حقهم الدستوري في التعبير عن اختياراتهم.

بني سويف محافظ بني سويف حملة بشبابها نائب المحافظ المجلس الاستشاري

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