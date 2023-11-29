الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بني سويف تكرم قسم المسرح والدراما لفوزهم بالمركز الثالث كأفضل عرض

التكريم
التكريم

كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 227، قسم المسرح والدراما بكلية الآداب بالجامعة، بعد فوزهم بالمركز الثالث كافضل عرض مسرحي في مهرجان القراءة المسرحية والذي نظمته أكاديمية الفنون بالإشتراك مع المعهد الثقافي الأسباني بالقاهرة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ووجه الدكتور منصور حسن التهنئة لعميد كلية الآداب ورئيس قسم المسرح والدراما والطلاب، حيث أقيم المهرجان علي خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالقاهرة، وشارك بالمهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، والمعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وأقسام المسرح بكليات الآداب بجامعات بني سويف، وحلوان، والإسكندرية، وعين شمس، والمنيا.

يذكر أن العرض المسرحي من إشراف الدكتور عمر فرج، رئيس القسم، وتأليف بروسبير ميريميه، وإخراج فادي عزت سعد، وبطولة الطلاب مارينا عبد المسيح رياض، وندى جابر علي، وسارة حسين إبراهيم، وعلياء عصام علي، وأحمد محمد أحمد، وعلى الدين عماد، وزياد أحمد سيد، وأسعد محمد على، ومحمد أحمد عبد الوهاب، وشهد فتحي فرج، خالد محمد على، وبسملة وليد عيد، وميسون كمال الدين عبد الفتاح.

وفي سياق آخر، كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 227، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر نوفمبر الجاري، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور حسن، خلال الجلسة، أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.

بني سويف جامعة بني سويف قسم المسرح والدراما كلية الأداب متصور حسن

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يستجيب لطلب مواطن بمدينة إهناسيا لتسهيل إجراءات ترخيص بناء

معاقبة مدرس استخدامه العقاب البدني مع الطلاب في بني سويف

فحص وتوفير العلاج لأكثر من 1300 مواطن في قافلة مجانية ببني سويف

رئيس جامعة بنى سويف يرأس وفد طلابي لزيارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

محافظ بنى سويف ووزير العمل يتفقدان مركز التدريب المهنى بشرق النيل

محافظ بني سويف ووزير العمل يشهدان فعاليات الندوة التثقيقة بمجال السلامة والصحة المهنية

إزالة 50 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

محافظ بنى سويف ووزير العمل يتفقدان مصانع شرق النيل

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

تأجيل معارضة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات لـ25 ديسمبر

«مصر إيطاليا العقارية» تطلق أحدث مشاريعها «راديكل 1» الإدارى فى البوسكو العاصمة الإدارية باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه

رئيس غرفة القاهرة يستقبل سفير بيرو لبحث زيادة التعاون التجارى والاستثمارى

وزير الزراعة: نستهدف زيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى 3.7 مليون فدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

إعلام إسرائيلى رسمى: من الممكن تمديد الهدنة الإنسانية ليوم أو يومين