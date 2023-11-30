الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على إيرادات «سنة أولى خطف» لبيومى فؤاد فى أول أيام عرضه

سنة أولى خطف
سنة أولى خطف

استقبلت دور العرض السينمائية، أمس الأربعاء، فيلم «سنة أولى خطف» بطولة بيومي فؤاد وعدد كبير من نجوم الكوميديا في موسم نهاية العام قبل إطلاق مجموعة كبيرة من الأعمال خلال الأيام القليلة المقبلة.

إيرادات فيلم سنة أولى خطف

وخلال يومه الأول في دور العرض السينمائي حقق فيلم "سنة أولى خطف"، بطولة بيومي فؤاد إيرادات كلية قدرت بـ66418 جنيها وهي إيرادات متواضعة خلال اليوم الأول له في السينما.

وفيلم "سنة أولى خطف" سيناريو وحوار باسل مجدي، إخراج أسامة عمر، ومن بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، إيمان يوسف، عصام شاهين.

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 أحداث الفيلم

وتدور أحداث فيلم "سنة أولى خطف" في إطار كوميدى اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

وفي بداية العام تعرض الفيلم لعدد من الأزمات منها قرار من لدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حيث نص القرار على إحالة جميع العاملين في فيلم "سنة أولي خطف" للتحقيق، ومنع التعامل مع الشركة المنتجة وذلك لعمل طاقم الفيلم أكثر من 24 ساعة متواصلة وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

فيلم سنة اولى خطف سنة اولى خطف دور العرض بيومي فؤاد أحمد فتحى

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