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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قرار بوقف فيلم "سنة أولى خطف".. والمهن التمثيلية: "خالف اللوائح"

اشرف زكي
اشرف زكي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه قرر إحالة جميع العاملين في فيلم "سنة أولي خطف"، ومنع التعامل مع الشركة المنتجة مرة أخرى وذلك بعدما قام العاملون في الفيلم بالعمل لمدة 24 ساعة متواصلة، مخالفين بذلك اللوائح التي أقرتها نقابة الممثلين من قبل.

وتدور أحداث فيلم "سنة أولى خطف" في اطار كوميدى اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

فيلم "سنة أولى خطف" سيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر، ومن بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين.

 

انش النصب المنتج المنتجة النص امه

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