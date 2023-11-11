بلموندو وسنة أولى خطف.. أولى أفلام موسم الشتاء بدور العرض السينمائي

تستقبل دور العرض السينمائي في مصر يوم الأربعاء المقبل 15 نوفمبر الجاري أولى أفلام موسم الشتاء.

ويتنافس على إيرادات شباك التذاكر المصري فيلمين جديدين ينطلق عرضهما في نفس التوقيت.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم تفاصيل الفيلمين قبل طرحهما بدور العرض السينمائي في مصر.

سنة أولى خطف

يطرح فيلم “سنة اولى خطف” بيومي فؤاد ومي كساب بدور العرض السينمائي يوم 15 نوفمبر ضمن منافسات موسم الشتاء السينمائي.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حول عصابة تعاني من الغباء الشديد وتفشل في العديد من عمليات النصب، وتتكون من بيومي فؤاد ومي كساب وأحمد فتحي، وتتورط العصابة في عملية خطف عدد من الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يدخلهم في العديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث، كما يناقش الفيلم عدد من القضايا الأسرية الهامة أبرزها إهمال الآباء لأبنائهم.

أبطال فيلم سنة أولى خطف

فيلم سنة أولى خطف من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين، والعمل من سيناريو وحوار باسل مجدي وإخراج أسامة عمر.

فيلم بلموندو

أعلنت الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" عن موعد عرض العمل في دور السينما بمصر والدول العربية حيث تقرر ان يكون يوم الاربعاء 15 نوفمبر الجاري موعدا لعرض الفيلم.

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين ومحمود حافظ وهاجر احمد وانجي وجدان ومحمد محمود وسماء ابراهيم، وعدد من النجوم كضيوف شرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في نفس التوقيت بجميع سينمات مصر والسعودية ودول الخليج والعالم العربي.

وطرحت الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو"، بوسترات دعائية جديدة لأبطال العمل السينمائي الجديد المقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجاري فى مصر والوطن العربي

قصة فيلم بلموندو

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر ان يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسا على عقب.

وبعدها تبدأ رحلته في خيانة زوجته ويقوم بعمل حفلة كبيرة في منزله، كما أن الفيلم يناقش حياة الشباب بعد الزواج ورغبته في العودة مرة أخرى لحياة العزوبية.

أبطال فيلم بلموندو

فيلم بلوموندو، من بطولة حسن الرداد، رحاب الجمل، هاجر أحمد، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان، مع عدد من ضيوف الشرف منهم يسرا وإيمي سمير غانم وميرنا نور الدين، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي