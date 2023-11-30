الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اخبار فاتتك| تمديد الهدنة في غزة.. وانطلاق فعاليات مؤتمر "COP28" في الإمارات

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، و تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة “أخبار فاتتك

 انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ في الإمارات  

انطلقت اليوم الخميس، في مدينة إكسبو دبي فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف المرتبط باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والتي تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.

ويشكل COP28 منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل، وإتاحة الفرصة لجميع الدول والقطاعات وفئات المجتمع للتعاون وتوحيد الجهود، خاصة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية وضرورة العمل المناخي العالمي.

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واشنطن بوست: تمديد وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

أعلنت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في خبر عاجل ورد إليها، عن وقف جديد لإطلاق النار في غزة.

وقالت الصحيفة: لقد اتفقت إسرائيل وحماس على تمديد وقف القتال في غزة ليوم آخر، بينما تتواصل المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن.

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وزير التموين: أزمة السكر وسعره يحلان فى هذا التوقيت

 

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يقوم بحل أي مشكلة بشكل سريع وبطريقة موضوعية وجادة وذلك منذ توليه المسئولية، كما أن ما يميز الرئيس السيسي هو المتابعة الدائمة لتنفيذ القرارات، إضافة إلي أنه يتميز بالجرأة في مجابهة المشكلات وحلها عن الرؤساء السابقين.

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المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة: "أنا ضد فرض المزيد من الضرائب لأن الناس أرهقت"

أوضح  المرشح الرئاسي  للانتخابات الرئاسية 2024 عبدالسند يمامة، هل برنامجه الانتخابي مع المزيد من الحوافز الضريبية للقطاع الخاص، أم مع زيادة الضرائب المحصلة من القطاع الخاص ومن الأغنياء لصالح تمويل طبقات اجتماعية أكثر احتياجًا؟، قائلًا: "أنا ضد زيادة الضرائب لأن الناس أرهقت".

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صحف القاهرة تبرز توجيه الرئيس السيسى بمواصلة تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية

 

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الخميس، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية وذلك خلال اجتماعه، مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس المخابرات العامة، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولى، ووزير المالية، كما تناولت الصحف عددا من أخبار الشأن المحلي.

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