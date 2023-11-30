الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 106 ألاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

تحصين
تحصين

حصنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية أكثر من ١٠٠ ألف رأس ماشية على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية الثالثة للتطعيم ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وقال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم الخميس 106 ألاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2023.

وأشار إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

ضبط 85 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية

وفى سياق متصل، ضبطت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، 85 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وكان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 85 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

الحمى القلاعية الوادي المتصدع الأمصال واللقاحات التحصينات أمنة شرطة البيئة والمسطحات منتهية الصلاحية

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