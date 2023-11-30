"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى من مكان تنفيذ عملية إطلاق النار بالقدس

عرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات أولية حية من مكان تنفيذ عملية إطلاق نار بالقدس، الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص إسرائيليين.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عن تمديد الهدنة في قطاع غزة اليوم الخميس، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

الاحتلال رفض تسلم 7 محتجزين من النساء والأطفال

وقالت حركة حماس إن الاحتلال الإسرائيلي رفض تسلم 7 محتجزين من النساء والأطفال، اليوم الخميس، وجثامين 3 محتجزين ممن قتلوا بسبب القصف على قطاع غزة، مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وبحسب مصادر فلسطينية، أشارت حماس إلى أن رفض الاحتلال جاء رغم التأكيد عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة.