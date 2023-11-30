الأردن يستضيف مؤتمرا لتنسيق المساعدات الإنسانية لغزة.. اليوم

يستضيف الأردن، اليوم الخميس، اجتماعًا دوليًا لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، أن عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني يشارك في جانب من الاجتماع «الذي يأتي في إطار جهود الأردن المكثفة في الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة والتخفيف من الوضع المأساوي هناك».

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لهدنة إنسانية مطولة لإدخال مزيد من المساعدات لغزة.

وقال جوتيريس، خلال كلمة ألقاها بجلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، إن آلاف الأطفال والنساء قتلوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا أن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة أكبر من أي عدد بأي نزاع.