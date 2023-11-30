شوقى علام يكشف لـ"الشاهد"استعدادات دار الإفتاء لتنفيذ دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الدينى

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه كانت هناك فكرة بين الإفتاء وإحدى الجامعات على وضع فرع في الجامعة تابع للوزارة لخدمة طلاب العلم، وبالفعل تم افتتاح الفرع ولكن الهدف من الفرع خدمة المجتمع بأكمله وليس المجال العلمي فقط أو نطاق الباحثين فقط.

تدريب الكوادر بالوزارة

وأكد الدكتور شوقي علام، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الوزارة قامت بتأهيل الكوادر في الوزارة لتبني برامج الدولة الدينية الخاصة بفكرة تجديد الخطاب الديني ونشرها في المحافظات، لذا كان يتم استقبال الأبناء للتدريب في وزارة الافتاء، وهذا كان من أجل الإعداد لتنفيذ التكليف الرئاسي.

وتابع: "كنا حريصين من أول يوم دعى فيه الرئيس لتجديد الخطاب الديني ألا يكون العمل فردي وأن يكون العمل جماعي مؤسسي".

واستطرد: "الخطاب الديني يحتاج إلى وجهات مشتركة وأن يكون هناك تبادل في الآراء بحيث لا يكون هناك فتوى موحدة، وذلك لأن الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان، لذا قمنا بإنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وكان التفكير يهدف إلى إيجاد كيان تحت مظلة واحدة بحيث يتم التشاور فيما بينهم من أجل مناقشة بعض المواضوعات وصياغتها بصورة دينية إسلامية ليتم بثها إلى جميع دول العالم، ولهذا تم تأسيس كيان لجميع المفتيين حول العالم تحت مظلة واحدة وقيادة مصرية، وكان مقر هذه الأمانة بالقاهرة ورئيس الأمانة كان شخص مصري، والأمين العام كان مصري، وكان هناك تجاوب من ٢٣ عالم من مختلف دول العالم، لذا يمكن القول أن هناك الإقبال كان ومازال كثيف على الأمانة التي تضم الآن في عضويتها 80 دولة".

الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميُا في الحادية عشرة مساء على فضائية "إكسترا نيوز".