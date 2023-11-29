عاجل.. شوقى علام لـ"الشاهد": الدولة تعاملت مع اعتصام رابعة بطريقة راقية

قال د. شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الدولة المصرية تعاملت مع اعتصام رابعة العدوية "بطريقة راقية".

أضاف المفتي في حواره مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كنت أعيش في مكان قريب من اعتصام رابعة، ورأينا الخوف وقطع الطرق"، مشيرًا إلى أن هذا كله يقلّص من حق الدولة المسنود شرعًا وقانونًا ودستورًا.

وأكد المفتي أنه عندما تتخذ الدولة إجراءات مواجهة هذا الاعتصام فهي بذلك تحافظ على المجتمع المصري الذي كان على محك الخطر في هذه اللحظة.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميُا في الحادية عشرة مساء على فضائية "إكسترا نيوز".