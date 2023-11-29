الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. شوقى علام لـ"الشاهد": الدولة تعاملت مع اعتصام رابعة بطريقة راقية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وشوقي علام

قال د. شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الدولة المصرية تعاملت مع اعتصام رابعة العدوية "بطريقة راقية".

أضاف المفتي في حواره مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كنت أعيش في مكان قريب من اعتصام رابعة، ورأينا الخوف وقطع الطرق"، مشيرًا إلى أن هذا كله يقلّص من حق الدولة المسنود شرعًا وقانونًا ودستورًا.

وأكد المفتي أنه عندما تتخذ الدولة إجراءات مواجهة هذا الاعتصام فهي بذلك تحافظ على المجتمع المصري الذي كان على محك الخطر في هذه اللحظة.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميُا في الحادية عشرة مساء على فضائية "إكسترا نيوز".

شوقي علام مفتي الديار المصرية مفتى الجمهورية الشاهد ثورة 30 يونيو

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