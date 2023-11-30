تعادل مثير بين بنفيكا وإنتر ميلان.. وسوسييداد يتعادل سلبيا مع سالزبورج بدورى الأبطال

أضاع بنفيكا البرتغالي فرصة تحقيق انتصاره الأول في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفرط بنفيكا في تقدمه 3 / صفر على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، ليتعادل معه 3 / 3، مساء الأربعاء، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت تعادل ريال سوسييداد الإسباني بدون أهداف مع ريد بول سالزبورج النمساوي.

وبقي سوسييداد على الصدارة برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه إنتر، المتساوي معه في نفس الرصيد، علما بأنهما ضمنا صعودهما لدور الـ16 في البطولة منذ الجولة الماضية.

وبقي ريد بول سالزبورج في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في حين تذيل بنفيكا الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بنفيكا 3 / صفر، بعدما ارتدى نجمه المخضرم جواو ماريو ثوب الإجادة وأحرز أهداف الفريق البرتغالي الثلاثة في الدقائق 5 و13 و34 على الترتيب.

وسرعان ما انتفض إنتر في الشوط الثاني، حيث أدرك التعادل عقب تسجيل ماركو أرناوتوفيتش وديفيد فراتسي وأليكسيس سانشيز 3 أهداف في الدقائق 51 و58 و72 على التوالي.

واضطر بنفيكا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه أنتوني سيلفا في الدقيقة 84.

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حقيقة عودة أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان

نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تصريحات أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال أشرف حكيمي، والتي أدلى بها عبر تطبيق "TV Play"، ردًا على شائعات إمكانية عودة النجم المغربي إلى صفوف إنتر ميلان.

وقال أليخاندرو كامانو: "أشرف حكيمي مستمر مع باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده".

وأضاف: "أستطيع التأكيد على أن باريس سان جيرمان يتحدث مع أشرف حكيمي من أجل تمديد عقده لفترة أطول".

وتابع: "أشرف حكيمي نجح في إسعاد جماهير إنتر ميلان وقدم مستويات رائعة، ولكن أعتقد أن هذا الخيار منته في الوقت الحالي".

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم المغربي، صاحب الـ25 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2026.

وكان أشرف حكيمي قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2021، قادمًا من إنتر ميلان.

وبدأ حكيمي مسيرته ضمن صفوف شباب ريال مدريد وتدرج في المراحل العمرية للفريق قبل تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2017، ثم أعير لبروسيا دروتموند في صيف 2018 لمدة موسمين وبعد عودته من الإعارة رحل عن الفريق إلى صفوف إنتر ميلان في صيف 2020.