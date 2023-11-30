الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون تعلن تنفيذ 4 ضربات ضد جماعات مرتبطة بإيران

البنتاجون
البنتاجون

أعلن مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت 4 ضربات لجماعات مرتبطة بإيران، خلال الأيام الأخيرة، أسفرت عن مصرع 15 شخصًا.

وقال المسئول في البنتاجون لشبكة "سكاي نيوز عربية": "وجّهنا 4 ضربات ضد جماعات إيرانية في المنطقة، وقضينا على 15 شخصًا في الآونة الأخيرة، وقد لا نقف عند هذا الحد".

وحذر من عواقب أي تصرف، قائلًا: "نحذر من أي سوء حسابات قد يؤدي إلى انزلاق عسكري في المنطقة، ونحن لا نرغب بذلك".

ولفت إلى أن واشنطن تحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس ضد أي نشاط إيراني بما فيه الحوثيون في اليمن، مضيفًا: "لا نعرف وجهة الصاروخ الذي أطلقته المليشيات والتحقيق جار لمعرفة ما إذا كان مسيرة مفخخة".

وأشار المسئول الأمريكي إلى أن "سفينة حربية أمريكية اعترضت صاروخًا أطلقه الحوثيون من داخل اليمن مقابل البحر الأحمر".

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