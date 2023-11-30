الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شوقى علام لـ"الشاهد": الإسلام انطلق فى منهجه من خلال الوقاية والعلاج

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الإسلام الحقيقي أتى لصالح الإنسان، وليس الإسلام الذي تصدره جماعة الإخوان الإرهابية، حيث كانت توجد عصور إسلامية ارتفعت فيها القيم والتنمية الكاملة الشاملة في كافة العلوم الشرعية منها والثقافية.

أهداف الدين الإسلامي 

وأكد الدكتور شوقي علام، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المنافع للخلق، وهذه الجملة كانت نتيحة لمنهج الاستقراء الذي استطاع الإجابة على كافة الأسئلة التي تعلقت بما أباحته الشريعة الإسلامية وما حرمته.

وتابع: "الإسلام انطلق في منهجه من خلال الوقاية والعلاج، وذلك لأن الإسلام جاء ليبني الأمة وأن ينطلق إلى الآفاق بشخصيته الذاتية ودفع كل ما يحاول أن يهدم ما يؤسسه".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميُا في الحادية عشرة مساء على فضائية "إكسترا نيوز".

شوقي علام مفتي الديار المصرية أهداف الإسلام الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز

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