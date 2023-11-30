الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شوقى علام يكشف لـ "الشاهد" رأى الشرع فى اعتصام الإخوان برابعة

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رأيه في اعتصام الإخوان في رابعة عام 2013 وهل هم خارجون عن الشرع؟، مؤكدًا أنه أصل لهذه المسألة في التصرفات النبوية، لأن الرسول عليه السلام من اللحظة الأولى جعل الأمر قاصرًا على صورته صل الله عليه وسلم لأنه جامع بين صفة ولي الأمر، والحاكم والرئيس وبين صفة المبلغ الشرعي عن رب العالمين ومتلقي الوحي وبين الإفتاء.

 

وأضاف، "علام"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإمام الخرافي، رحمة الله عندما ألف كتابًا أسماه "الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام"، وهو قصد تمييز التصرفات النبوية  الأربعة باعتبار الوحي والقضاء والفتوى والولاية.

 

وأشار إلى أن الحٌباب بن المنذر عندما كان يحاور النبي عليه السلام في أمر العسكرة والنزول في مكان معين في معركة بدر، وجدناه يشير لهذا التميز أن الله اختار هذا المكان قائلًا" أأنزلكه الله فلا نخالف الوحي أم هو الرأي الحرب والمكيدة".

 

هذه الأمور ينبغي أن تكون للدولة دون غيرها

وتابع، أي أعمال دولة في المصلحة والنقاش وكيف تؤخذ الأمور بصورة بسيطة أو مجالس متخصصة ومراكز أبحاث بالصورة المعمقة الآن التي بها شيئًا من التعقيد عما كان قبل ذلك، مشيرًا إلى أنه أيا كان الأمر فإنه مؤسس من البداية أن هذه الأعمال ينبغي أن تكون للدولة دون غيرها فيما تراه من أعمال ناتجة عن الدستور، والقانون واللوائح الموجودة بمعنى الدولة الحديثة التي أصبحت تدار من خلال دستور وقوانين ومؤسسات.

شوقي علام الإخوان اعتصام الإخوان رابعة خارجون عن الشرع

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