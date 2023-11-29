الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: مفاوضات تمديد الهدنة مستمرة.. ومستعدون لجميع الاحتمالات

حماس
حماس

أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء اليوم الأربعاء، عن أن جهود تمديد الهدنة لم تسفر عن نتائج حتى الآن، وعلق: "ما جرى تقديمه حتى الآن لتمديد الهدنة لا نجده أهلًا للدراسة".

وأضاف حمدان في تصريحات له، أن المقاومة هيأت نفسها لأي احتمال بعد انتهاء الهدنة.

وأشار القيادي في حماس إلي أنه إذا قام الاحتلال بأي عدوان فالمقاومة مستعدة وإذا استمر الهدوء فستواصل التهدئة.

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وتابع حمدان "إذا أبدى الاحتلال استعدادًا لتبادل الأسرى كبار السن، فنحن مستعدون لذلك بما يعنيه من تمديد للهدنة".

الهندي: التفاوض بشأن الجنود والمجندات وضباط الاحتياط له ثمن مختلف عن الأثمان الحالية

وسبق، وصرح نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، مساء اليوم الأربعاء، بأن التفاوض بشأن الجنود والمجندات وضباط الاحتياط، له ثمن مختلف عن الأثمان الحالية.

وأكد الهندي في بيان تناقلته وسائل الإعلام الفلسطينية، أن العدد الكبير من الجنود والعسكريين والضباط لدى المقاومة سيجبر الاحتلال على إجراء صفقة تبادل كبيرة.

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وكان القيادي في حركة حماس محمود المرداوي، أعلن في تصريحات صحفية مساء اليوم، عن أن الاحتلال لم يلتزم في أي مرحلة من المراحل بإجراءات إطلاق سراح الأسرى. 

وأوضح المرداوي أن المفاوضات في الدوحة بشأن تمديد الهدنة الإنسانية ما زالت مستمرة.

وسبق، وذكرت القناة ١٢ الإسرائيلية نقلًا عن مصدر إسرائيلي، أن إطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسري الفلسطينيين يسير ببطء، لكنه سيتم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، عن اجتماع أمني إسرائيلي ينعقد الليلة لمناقشة احتمال تمديد الهدنة المؤقتة يومين؛ وذلك نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

وقبل قليل بدأت عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل، كما وصلت محتجزتان روسيتان إسرائيليتان إلى الجانب المصري من معبر رفح ولم يتم حتى الآن تسليم باقي المحتجزين.

حماس الهدنة الاحتلال المقاومة الجهاد الإسلامي

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