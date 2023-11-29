الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث فى الشئون الإسرائيلية يكشف شروط حماس للإفراج عن المحتجزين لديها

نظير مجلي الباحث
نظير مجلي الباحث في الشؤون الإسرائيلية

أوضح نظير مجلي، الباحث في الشئون الإسرائيلية،  شروط حماس للإفراج عن المحتجزين لديها، قائلًا: "إن الفرق بين موقف إسرائيل وموقف حماس كبير جدًا، حماس تقول الكل مقابل الكل، أي أن كل الجنود والضباط والرجال مقابل كل الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، ونتحدث عن حوالي 9 آلاف أسير، لأنها تطلب أن تشمل الصفقة أيضًا أولئك الذين تم اعتقالهم خلال الحرب ويقدر عددهم بأكثر من 3500". 

وأضاف نظير مجلي خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المشكلة الكبرى هناك، حيث من الممكن أن تخرق الهدنة باتجاه تجدد القتال، وهنا أيضًا تنشأ قضية أخرى، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تساند إسرائيل في تجديد القتال في هذه الحالة، ولكنها تضع شروطًا على هذا القتال ألا يكون بنفس الطريقة التي تمت به حتى الآن. 

وأوضح أن الولايات المتحدة تقول بأنه لكي تقتل حماس أو تقضي على قادة حماس، فليست بحاجة إلى تدمير النصف الثاني من قطاع غزة، وأن توقع حوالي 20 ألف قتيل جديد من الأطفال والنساء الأبرياء.

الهدنة بين إسرائيل وحماس إسرائيل حماس فلسطين القضية الفلسطينية

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