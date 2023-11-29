حماس: أطلقنا سراح محتجزتين روسيتين واستلمهما الصليب الأحمر

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية.

وقالت حركة حماس، في بيان لها، مساء اليوم، إنه استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلقت الحركة اليوم الأربعاء سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية.

وأشارت الحركة إلي أنه تم تسليم المحتجزتين إلي الصليب الأحمر قبل قليل كمقدمة لتسليمهما لممثلي وزارة الخارجية الروسية.

إسرائيل قررت التفاوض علي الفئات الأخري من المحتجزين

وسبق، وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر التفاوض على الفئات التالية من المحتجزين الموجودين لدى حركة حماس بعد استنفاد إطلاق سراح النساء والأطفال.

فيما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، عن تفاؤل بلاده بشأن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس في الساعات المقبلة.

تقارير عبرية: إسرائيل مستعدة للتفاوص على المقاتلين المحتجزين لدى حماس

من المقرر أن تنتهي اليوم الأربعاء، الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإسرائيل، فيما تتجه أنظار العالم نحو غزة، وسط ترقب الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى، وتوقعات بتمديد الهدنة.

وكانت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على شعبنا في قطاع غزة المحاصر، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.