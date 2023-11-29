الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" تساهم في فتح أبواب الرزق للمواطنين من خلال مبادراتها

حياة كريمة
حياة كريمة

توصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة دعمها للأسر المصرية بمختلف محافظات الجمهورية ضمن دورها الضخم في تحسين مستوى معيشة الأفراد وتنمية المجتمعات حيث أطلقت العديد من المشاريع الاقتصادية للأهالي ونظمت ورش للحرف اليدوية لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات في توفير العمل.

ومن هذا المنطلق أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرات وفعاليات وورش ضمن قوافلها الثقافة والتوعوية ومن أبرز ما قدمته في هذا الصدد:

مبادرة "بيتك عمران"

أطلقت مؤسسة حياة الإنسان هذه المبادرة بالتعاون مع جمعية الأورمان لدعم الأهالي في المحافظات حيث سلمت نحو 70 مشروع اقتصادي في محافظة الدقهلية، ليستفيد منها 70 أسرة وفتح باب رزق مفتوح لهم وتوفير دخل ثابت ومضمون.

ورش الحرف اليدوية

ونظمت قوافل مبادرة حياة كريمة الثقافة والتي جابت محافظات مصر، ورشا للحرف اليدوية والتراثية وصناعة العديد من المنتجات وتسويقها والكسب منها، ومن أبرز الحرف التي استفاد منها الأشخاص حرفة التطريز والخياطة والتشكيل بالصلصال والحرق على الاخشاب والجلود والبامبو والخرزان وصناعة الاكسسوارات وغيرها من الحرف التي تحولت فيما بعد كباب رزق للعديد من السيدات والشباب.

حياة كريمة تسوق المنتجات بالمعارض

وساهمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تسويق منتجات العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أبناء القرى والنجوع ممن امتهنوا الحرف اليدوية وذلك من خلال الجناح الخاص بها بمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية بشكل مجاني كتشجيعا لهم للاستمرار في الإنتاج وأيضا للتعريف بمنتجاتهم على مستوى ونطاق أوسع.

تنظيم ملتقيات للتوظيف

كما أولت مبادرة حياة كريمة اهتمامًا بالشباب من خلال تنظيم ملتقيات للتوظيف في الجامعات والعديد من المحافظات من خلال الشراكة بين المؤسسة ورواد الأعمال التي يتوفر لديهم فرص عمل وتوظيف في الشركات والمؤسسات المختلفه وفي المجالات المتنوعة وبالفعل ساعدت بشكل كبير الشباب في إيجاد فرص عمل في تخصصاتهم المتنوعة.

حياة كريمه المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظات الجمهورية المشاريع الاقتصادية حرف اليدوية

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