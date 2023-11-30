الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القاهرة تسلم تجار سوق الساحل خطابات نقلهم إلى سوق العبور

القاهرة تسلم خطابات
القاهرة تسلم خطابات نقل تجار سوق الساحل للعبور

وجه اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، المركز التكنولوجي بالحي، بتسريع إجراءات إصدار خطابات نقل سوق الساحل إلى سوق العبور وتسليمها للتجار.

وأوضح السعيد، أنه تم التسليم إلى التجار بسوق العبور ضمن خطة الحي الخاصة بأعمال تطوير الكورنيش وامتداد محور الحضارات.

وأشار رئيس الحي،  إلى أن معدل العمل يسير بخطوات ومعدلات ثابتة دون أي معوقات، ويتم تكثيف الأعمال التطويرية بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

استكمال أعمال إزالة مبنى حي دار السلام ضمن أعمال محور الحضارة 

وكانت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، تفقدا استكمال أعمال إزالة  مبنى حي دار السلام حسب المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وإزالة كافة التعارضات الخاصة.

وجاءت الجولة لمتابعة سير الأعمال بالمشروع، والتأكد من سيره طبقا لتوجيهات محافظ القاهرة الخاصة بالمضي قدما بمشروع امتداد محور الحضارة طبقا للتوجيهات الرئاسية. 

وأشار رئيس حي مصر القديمة، إلى أن ذلك جاء بهدف تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك لرفع مستوى جودة الحياة المقدمة، وإعادة المظهر الحضارى والجمالى لها، تماشيًا مع الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المحاور وفتح طرق جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل.

وفي سياق آخر، افتتح  اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح أمس، النسخة الثانية من المهرجان المصرى للزيتون بحديقة الحرية تحت شعار "الزيتون.. عصر جديد"، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وممثلى وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى.

وأكد محافظ القاهرة، أن المهرجان يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعات المحلية والصناعات القائمة عليها وزيادة الحصيلة الاستثمارية لها، مشيرًا إلى أن المهرجان يعد فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الزيتون ودعم منظومة التصنيع الغذائي.

القاهرة تسلم خطابات نقل تجار سوق الساحل للعبور
القاهرة تسلم خطابات نقل تجار سوق الساحل للعبور
القاهرة تسلم خطابات نقل تجار سوق الساحل للعبور
القاهرة تسلم خطابات نقل تجار سوق الساحل للعبور
القاهرة تسلم خطابات نقل تجار سوق الساحل للعبور
القاهرة تسلم خطابات نقل تجار سوق الساحل للعبور
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