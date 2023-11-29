الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلين برصاص قوات الاحتلال فى الضفة الغربية

اطفال فلسطين الشهداء
اطفال فلسطين الشهداء

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن طفلين، أحدهما يبلغ من العمر 8 أعوام والآخر يبلغ من العمر 15 عامًا، استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة "فرانس برس" أن آدم الغول 8 سنوات وباسم أبوالوفا 15 عامًا، استشهدا برصاص المحتل.

تُظهر لقطات كاميرات المراقبة المنتشرة عبر الإنترنت ما يبدو أنه أحد الصبية يركض للاحتماء في الشارع قبل إطلاق النار عليه وسقوطه على الأرض، ثم يركض شخص آخر نحو الصبي ويسحبه بعيدًا، تاركًا وراءه أثرًا من الدماء.

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ويظهر مقطع فيديو آخر ما يبدو للطفل الآخر وهو يتعرض لإطلاق النار ويسقط على الأرض. ويمكن رؤية الصبي وهو يكافح على الأرض لأكثر من نصف دقيقة.

وبحسب مسئول في الهلال الأحمر الفلسطيني تحدث مع وكالة فرانس برس، كان الصبية في شارع جانبي في الشارع الرئيسي بوسط جنين، وهي منطقة محظورة نظريًا على الجيش الإسرائيلي، لأنها تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وحدها.

وردًا على سؤال لوكالة فرانس برس عن القتلى، قال الجيش إن عددًا من المشتبه بهم ألقوا عبوات ناسفة باتجاه القوات.

وأضاف في بيان أن "الجنود ردوا بإطلاق النار الحي على المشتبه بهم وتم تحديد إصابات".

ووفقًا لوزارة الصحة، منذ 7 أكتوبر، تزايدت أعمال العنف في الضفة الغربية بشكل ملحوظ، حيث قُتل ما يقرب من 240 فلسطينيًا على يد الجنود الإسرائيليين أو المستوطنين الإسرائيليين.

وغرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري يوم الأربعاء، بأن الرهينتين الإسرائيليين اللذين أفرجت عنهما حماس في وقت سابق من هذا المساء ترافقهما الآن قوات خاصة إسرائيلية وهما في طريقهما إلى إسرائيل.

وأضاف: "بعد خضوعهما للتقييم الأولي لحالتهما الصحية، ستقوم قواتنا بمرافقة العائدين حتى وصولهم إلى ذويهم في المستشفيات".

الصحة الفلسطينية اعوام استشهاد طفلين 8 اعوام

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