الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كريفوى حر.. مَن هو الرجل الذى أطلقت حماس سراحه ولماذا؟

روني كريفوي
روني كريفوي

أطلقت حماس، أمس، سراح روني كريفوي المحتجز الإسرائيلي الروسي بعدما أثار الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية. 

وذكرت يلينا ماجد، عمّة كريفوي الذي تم إطلاق سراحه من أسر حماس عبر راديو "كان ريشيت بيت" الأيام الطويلة التي قضاها ابن أخيها في الأسر حتى صباح الإثنين.

وقالت: "إن حماس قبضت عليه واحتجزته داخل مبنى انهار بسبب القنابل، وتم اختطاف روني إلى غزة، ونجا من غارة جوية للجيش الإسرائيلي، ثم استعادته حركة المقاومة".

وعن حالة روني بعد إطلاق سراحه من الأسر، قالت يلينا: يعاني من كوابيس، لكن هذا جيد لأنه يعني أنه يتأقلم، لديه بعض الجروح في رأسه، لأنه أصيب بحجر أثناء انهيار المبنى، لكنه بخير ويتم فحصه.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز المعلومات عن روني كريفوي 

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حماس: مقتل 3 محتجزين إسرائيليين خلال قصف سابق للاحتلال على قطاع غزة

-يحمل روني جنسيتين إسرائيلية وروسية.

-ولد روني في إسرائيل ونشأ فيها ولغته الأم هى العبرية. 

-عندما كان طفلًا، قدم والداه طلبًا للحصول على الجنسية الروسية. 

-يعرف روني بابتسامته الدائمة.

- كجزء من اتفاق بين حماس وروسيا تم إطلاق سراحه. 

-كان كريفوي من أعضاء فريق الإنتاج في مهرجان "سوبر نوفا" قرب حدود غزة.

-تمكن روني من الفرار في اليوم الرابع من احتجازه. 

-حاول الوصول إلى الحدود وفي النهاية تم الإمساك به. 

- صباح يوم المعركة حاول الهروب مع صديقه.

-ولمدة أسبوع، لم يعرف أفراد عائلة روني ما حدث له، حتى تلقوا رسالة من جيش الاحتلال مفادها أن هناك احتمالًا كبيرًا بأنه تم اختطافه.

- اعتبرت موسكو أن إفراج حماس عن كريفوي "بادرة حسن نية" من جانب الحركة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "سنواصل مساعينا لتحقيق الإفراج السريع عن بقية المواطنين الروس المحتجزين فى القطاع".

المحتجز إسرائيل فلسطين غزة حماس

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