وزير الخارجية السعودى: لابد من إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كافٍ

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عبد الله، لا بد من إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كاف دون تعقيدات وتأخير.

وأضاف وزير الخارجية السعودي في كلمته خلال مجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، والمذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الذرائع الواهية للدفاع عن النفس غير مقبولة.

وكان السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، قال إن سامح شكري وزير الخارجية ووزراء خارجية السعودية وقطر والأردن وفلسطين وتركيا وإندونيسيا، والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التقوا صباح يوم الأربعاء في مدينة نيويورك، مع وانج يي، وزير خارجية الصين الرئيس الحالي لمجلس الأمن للأمم المتحدة، وذلك في مستهل ثاني محطات الجولة الثانية التي تقوم بها اللجنة الوزارية المنبثقة عن قرار القمة العربية الإسلامية للدفع تجاه وقف الحرب على غزة، وقبيل انعقاد جلسة إحاطة مجلس الأمن التي دعت لها الرئاسة الصينية على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.