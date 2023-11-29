الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال: الصليب الأحمر نقل الرهينتين الإسرائيليتين إلى مصر

غزة
غزة

قال المتحدث باسم الجيش الاحتلال، دانييل هاغاري، إن ممثلي الصليب الأحمر "نقلوا الرهينتين الإسرائيليتين إلى مصر".

وأضاف أن المحتجزين في طريقهم إلى نقطة الالتقاء مع قواتنا في كرم أبوسالم، وسيقوم ممثلو الجهاز الأمني بالتحقق من هوية المختطفين العائدين في نقطة الالتقاء، ويقوم ممثلو الجيش الإسرائيلي بتحديث عائلاتهم بانتظام.

مقتل ثلاثة أعضاء 

txt

مندوب روسيا: إسرائيل تنفذ تطهيرًا عرقيًا فى غزة

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ممثلي عائلة بيباس في أعقاب تقارير من حماس تفيد بمقتل ثلاثة من أعضائها، بما في ذلك كفير بيباس البالغ من العمر 10 أشهر، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.

وبحسب صحيفة هآرتس، أبلغ نتنياهو ممثلي العائلة أن الأمر قيد التحقيق من قِبل قوات الأمن الإسرائيلية.

وتحدث وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أيضًا عن التقرير خلال مؤتمر صحفي، وقال إنه لا يوجد أي تحقق منه، وقال: "لا أعرف إذا كان هذا صحيحًا أم لا، لكنه جزء من حرب نفسية يشنها أعداؤنا".

الولايات المتحدة تأمل في تمديد الهدنة 

 

txt

كيف ساهمت تظاهرات الشعوب في تغيير وجهة النظر الأوروبية نحو غزة؟

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للصحفيين الأربعاء، إن الولايات المتحدة تأمل في إمكانية تمديد الهدنة في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتابعت: "نأمل أن يتم تمديد الهدنة"، مضيفة أن "كل هذا في يد حماس". 

وقال الإسرائيليون إنهم إذا استمروا في إطلاق سراح 10 رهائن يوميًا، فسوف يمدون فترة إطلاق سراحهم يومًا واحدًا. لذلك فهو حقًا في أيديهم. لكنني أعتقد أن هناك إمكانية لذلك ونحن نعمل بنشاط على تمديد الصفقة.

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانس، في خطاب ألقاه يوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: الشعب الفلسطيني - مثله مثل جميع البشر - يحق له الحصول على حقه الأساسي وغير القابل للتصرف في العيش بكرامة، بكل الحريات؛ حرية الحركة والتحرر من الخوف ومن أي عوز؛ ومع الوصول غير المقيد إلى الخدمات الأساسية.

ولذلك فمن الضروري أن نستعيد أملهم ونحافظ عليه وخاصة بين الأجيال الشابة التي لم تختبر قط شكل السلام أو الشعور به.

ومن خلال القيام بذلك، نكون قد أوفينا بواجبنا في الرعاية - في إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي المتمثل في أن جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق.

وبالتالي، فإن التمسك بهذه المبادئ الأساسية هو المفتاح لتعزيز مستقبل عادل ومستدام وسلمي لجميع الشعب الفلسطيني.

غزة الصليب الأحمر الرهاينتين الهدنة مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير التموين يكشف سبب أزمة السكر والكمية المتواجدة بالوزارة والقطاع الخاص

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

عاجل| يوم التضامن مع فلسطين.. شهادات الطلاب الفلسطينيين بمصر عن الحرب والحياة (ملف)

باحث فى الشئون الإسرائيلية يكشف شروط حماس للإفراج عن المحتجزين لديها

الاحتلال: الصليب الأحمر نقل الرهينتين الإسرائيليتين إلى مصر

ياسمين صبرى ترد على شائعة زواجها "سرًا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس