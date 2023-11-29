الاحتلال: الصليب الأحمر نقل الرهينتين الإسرائيليتين إلى مصر

قال المتحدث باسم الجيش الاحتلال، دانييل هاغاري، إن ممثلي الصليب الأحمر "نقلوا الرهينتين الإسرائيليتين إلى مصر".

وأضاف أن المحتجزين في طريقهم إلى نقطة الالتقاء مع قواتنا في كرم أبوسالم، وسيقوم ممثلو الجهاز الأمني بالتحقق من هوية المختطفين العائدين في نقطة الالتقاء، ويقوم ممثلو الجيش الإسرائيلي بتحديث عائلاتهم بانتظام.

مقتل ثلاثة أعضاء

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ممثلي عائلة بيباس في أعقاب تقارير من حماس تفيد بمقتل ثلاثة من أعضائها، بما في ذلك كفير بيباس البالغ من العمر 10 أشهر، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.

وبحسب صحيفة هآرتس، أبلغ نتنياهو ممثلي العائلة أن الأمر قيد التحقيق من قِبل قوات الأمن الإسرائيلية.

وتحدث وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أيضًا عن التقرير خلال مؤتمر صحفي، وقال إنه لا يوجد أي تحقق منه، وقال: "لا أعرف إذا كان هذا صحيحًا أم لا، لكنه جزء من حرب نفسية يشنها أعداؤنا".

الولايات المتحدة تأمل في تمديد الهدنة

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للصحفيين الأربعاء، إن الولايات المتحدة تأمل في إمكانية تمديد الهدنة في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتابعت: "نأمل أن يتم تمديد الهدنة"، مضيفة أن "كل هذا في يد حماس".

وقال الإسرائيليون إنهم إذا استمروا في إطلاق سراح 10 رهائن يوميًا، فسوف يمدون فترة إطلاق سراحهم يومًا واحدًا. لذلك فهو حقًا في أيديهم. لكنني أعتقد أن هناك إمكانية لذلك ونحن نعمل بنشاط على تمديد الصفقة.

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانس، في خطاب ألقاه يوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: الشعب الفلسطيني - مثله مثل جميع البشر - يحق له الحصول على حقه الأساسي وغير القابل للتصرف في العيش بكرامة، بكل الحريات؛ حرية الحركة والتحرر من الخوف ومن أي عوز؛ ومع الوصول غير المقيد إلى الخدمات الأساسية.

ولذلك فمن الضروري أن نستعيد أملهم ونحافظ عليه وخاصة بين الأجيال الشابة التي لم تختبر قط شكل السلام أو الشعور به.

ومن خلال القيام بذلك، نكون قد أوفينا بواجبنا في الرعاية - في إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي المتمثل في أن جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق.

وبالتالي، فإن التمسك بهذه المبادئ الأساسية هو المفتاح لتعزيز مستقبل عادل ومستدام وسلمي لجميع الشعب الفلسطيني.