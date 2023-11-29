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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق عامل للمفتى بتهمة إنهاء حياة شخص فى شبرا الخيمة

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق عامل متهم بقتل المجني عليه "أحمد ز "عمدًا مع سبق الإصرار، إلى فضيلة المفتي لإبداء الحكم الشرعي في إعدامه وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهم "عمر ي "،  42 سنة، صنايعي رخام، ومقيم بالمنشية الجديدة دائرة قسم أول شبرا الخيمة، قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم وأعد العده لذلك الغرض سلاحًا ناريا "فرد خرطوش"، وسلاحًا أبيضًا "مطواة"، وما أن ظفر به حتى أشهر السلاح الناري المار الذي كان بحوزته مطلقا عيارًا ناريًا صوب المجني عليه فاستقرت أحداها برأسه محدثًا به الإصابات، والتي قد أدت إلى وفاته على النحو المبين بالأوراق.

واضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخنًا "فرد خرطوش" وأحرز ذخائر طلقه، مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الوصف السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو أحرازها أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيضًا (مطواه).

محكمة شبرا الخيمة إحالة أوراق عامل بقتل إعدامه

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