الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لصاحب فرن متهم بسرقة صديقه فى إمبابة

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عامل فرن بـ السجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالشروع في سرقة توك توك من صاحبه بإمبابة.

وأحالت النيابة المتهم "جمعة.ع" عامل فرن، للمحاكمة امام محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليه تهمه شروع في سرقة دراجة نارية، بمركز إمبابة.

تبين أنه في يوم 2023/5/31، شرع المتهم في سرقة الدراجة النارية قيادة المجني عليه "محمد أبوالحديد" بالإكراه الواقع عليه ليلًا بالطريق العام وأعد لذلك العرض سلاحًا أبيضًا "مطواه" مشهره بوجهه متعديًا عليه ضربًا محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، مهددًا إياه بنفسه، الا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته به وهو فرار المجنى عليه بالدراجة.

كما وجه إليه تهمه إحراز سلاح أبيضًا (مطواه) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (حبل) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشفت أقوال المجني عليه والذى يعمل سائق توك توك، أنه وأثناء قيادته للدراجته النارية (توك توك)، استوقفه المتهم طالب منه توصيله لإحدى المناطق، فاستجاب لطلبه وحال سيره وبالوصول لمكان خال من المواطنين، فوجئ بقيامه بمحاولة تقييده باستخدام أداه "حبل" متعديًا عليه بالضرب مشهرًا سلاح ابيض "مطواة" بوجهه محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي مهددًا إياه لترك تلك الدراجه للإستيلاء عليها.

وتبين من التقرير الصادر من مستشفي أن إصابه المجني عليه  عبارة عن جرح قطعي بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالساعد الأيسر وسحجة بالرقبة.

عامل السجن المشدد سرقة توك توك إمبابة

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