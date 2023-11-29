أمان وأسعار رخيصة.. ماذا طلب مواطن من الرئيس الجديد لمصر في 2024؟

قال أحد المواطنين ويدعى محمد زينهم إنه يتمنى خلال الفترة المقبلة بعد أن تحسم الانتخابات الرئاسية من هو الفائز بمنصب رئيس الجمهورية الجديد على أن يحافظ على مصر وأمنها ويحرص على توفير الأمن والأمانة فهو كنز كبير ونحن نعيشه الآن ونتمنى أن يظل معنا دائمًا.

أضاف زينهم، خلال تقرير مصور في الشارع المصري رصدت خلاله "الدستور" متطلبات المواطنين من رئيس مصر القادم حيث قال إنه يتمنى أن تضبط الأسعار في الأسواق ولا يدع مجالا لأي تاجر أن يمارس جشعه واحتكاره للسلع والتحكم في غلائها على المواطنين والعمل على تحسين الاتصال المصري لأفضل مستويات له.

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الانتخابات الرئاسية في مصر

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.